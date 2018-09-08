Вот так будут выглядеть интерьеры новых Skoda - ФОТО

Чехи из Skoda продолжают арт-подготовку к премьере своего инновационного прототипа Vision RS. Помимо путей развития спортивной линейки марки по концепту можно судить и о том, куда будут двигаться гражданские модели Skoda, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

К примеру, можно сделать вывод о том, что в оформлении интерьеров Skoda будут активно применяться материалы из возобновляемых источников и переработанного вторсырья: именно таким путем получены углепластики, которыми отделан салон Vision RS. Кроме декоративной отделки, углепластик использован и для изготовления центральной консоли, которая выполнена в виде пространственной рамы.

Вполне возможно, найдет свое применение на гражданских "Шкодах" и эластичная резиновая лента, которую имплантировали в отсеки для хранения: разработчики называют это новым решением из комплекса Simply Clever.

Наконец, готовой к повсеместному распространению выглядит и актуальная сегодня архитектура передней панели с "парящим" монитором. А вот элементы, выполненные из чешского хрусталя, останутся прерогативой концепта. Изготовлены они вручную на мануфактуре Lasvit.

Ранее сообщалось, что весь концепт Skoda Vision RS в целом может оказаться намеком на некую серийную модель: одна из гипотез гласит, что по мотивам прототипа будет создано новое поколение Skoda Fabia или Rapid.

Дебютировать концепт должен на международном автосалоне в Париже.