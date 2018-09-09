Hyundai обновила семейство i30 - ФОТО

Компания Hyundai рассказала, чем будут отличаться обновленные хэтчбек и универсал i30 от дорестайлинговых. Изменения во внешности оказались минимальными, а вот моторная гамма пополнилась совершенно новым дизельным двигателем, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Hyundai уже заявила, что новый дизель из семейства Smartstream соответствует самым последним экологическим стандартам, принятым в Европе - Euro 6d Temp. Для Hyundai i30 производитель предложит сразу три варианта мотора.

Первый будет развивать 96 л.с. - его планируется агрегатировать только с 6-ступенчатой механической КПП. Второму (116 л.с.) и третьему 136 л.с.) помимо механики положен еще и 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением.

Утверждается, что мотор способен расходовать в зависимости от исполнения от 3,8 до 4,4 л топлива на 100 км.

Прочие двигатели из моторной гаммы i30 были усовершенствованы ради большей экологичности при помощи новых фильтров и систем очистки выхлопных газов. Например, бензиновые моторы получили фильтры твердых частиц.

Изменения во внешности обновленного семейства исчерпываются, пожалуй, лишь модернизированным передним бампером, а в список оборудования для салона вошла новая мультимедийная система с 8-дюймовым монитором и поддержкой AppleCarPlay и AndroidAuto.