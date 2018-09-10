В США установили рекорд скорости на мотоцикле, заправленном водкой - ФОТО

Один из самых необычных рекордов скорости был установлен на днях в Бонневилле. Мотоцикл по имени Sudden Wisdom на базе "Ямахи" 1980 года под управлением владельца ликеро-водочного завода Райана Монтгомери оказался, как ни странно, чертовски быстрым, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Райан Монтгомери занимается производством алкогольных напитков в Монтане. Как сообщает издание RideApart, прошедшей зимой он пережил озарение: оказалось, что жидкие остатки от перегонки исходных продуктов в полноценную водку не годятся к употреблению, но зато прекрасно горят.

Мотоцикл, который использует этот этанол в качестве топлива, Монтгомери построил на базе весьма пожилой Yamaha XS650 при помощи специалиста по быстрой езде и эксперта Бонневилля Нейла Олсона из команды Fez Monkeys Salt Racing. Готовый мотоцикл получил имя Sudden Wisdom - в честь одного из продуктов винокурни Монтгомери.

Интересно, что ранее Райан не только не занимался строительством гоночных мотоциклов, но и ни разу не участвовал в гонках. Тем не менее, "водочный" супербайк был заявлен к участию в Бонневилле в классе 750-кубовых доработанных мотоциклов 80-х годов прошлого века и старше. Целью Райана было разогнаться на соляном озере как минимум до 98 миль в час - чуть более 150 км/ч.

Действительность превзошла ожидания. Монтгомери удалось раскочегарить свой "самогонный аппарат" до целых 113 миль в час, то есть 180 км/ч, и вполне обоснованно присвоить себе звание рекордсмена класса. Правда, водочный рекорд продолжался недолго, так как одной из команд-соперниц, выступавшей на Honda CB750 1974 года, повезло набрать 143 мили в час (почти 230 км/ч). Однако, процесс соревнований так захватил Райана Монтгомери, что он планирует вернуться в Бонневиль в следующем году с новым мотоциклом, который, по всей видимости, также будет работать на водке.