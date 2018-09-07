Сеть покоряет видео стеклянных фигур с оптическими иллюзиями за 50 тысяч долларов - ВИДЕО

В сети появилось завораживающее видео скульптур из "объемного" стекла, которые создает калифорнийский мастер Джек Стормс. При просмотре ролика даже не верится, что это - всего лишь стекло. Работы искрятся и переливаются как бриллианты, поскольку фигуры могут преломлять лучи света, и цвета меняются в зависимости от того, под каким углом смотреть, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Все дело в технике. Мастер обрабатывает изделия холодным способом, а не в огне, - с помощью специальных станков и физической силы.

Стормс - настоящий виртуоз в своем деле. Такая форма искусства пока освоена очень немногими умельцами. Мужчина с золотыми руками использует дихроичное стекло, которое содержит множество ультратонких слоев различных металлов и их оксидов. В итоге оно становится похоже на драгоценный камень.

- Это самое прекрасное зрелище, что я когда-либо видела. Настоящее искусство, -комментирует вдохновленная пользовательница.

Чтобы сотворить одну скульптуру, требуется от двух до пяти месяцев. Разумеется, они не дешевы: творения стоят от 5 до 50 тысяч долларов. Несмотря на высокую цену, Стормс не успевает удовлетворять запросы покупателей, среди которых множество знаменитостей и бизнесменов.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

