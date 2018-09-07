Найден способ приблизиться к скорости света

Ученые Калифорнийского технологического института в Пасадене (США) разработали супертонкий наноматериал, изготовленный из кремния и диоксида кремния, который позволит космическим зондам разогнаться до 20 процентов скорости света. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам исследователей, структура материала позволит конвертировать волны инфракрасного (ИК) света в импульс, который может ускорить аппарат до 60 тысяч километров в секунду. Использование такого солнечного "паруса" позволит зондам достичь ближайших звезд в течение десятилетий, а не тысячелетий. Однако для разгона будут использованы не фотоны, которые излучаются солнцем, а лазер, посылающий пучки ИК-радиации.

Трудность создания "паруса" состоит в том, что даже для маленьких аппаратов площадь поверхности, улавливающей фотоны, должна быть большой. В свою очередь, материал должен быть очень легким, чтобы его собственная масса не мешала разгону, но и не быть хрупким. Кроме того, он должен выдерживать высокие температуры, возникающие при бомбардировке фотонами, и излучать энергию в виде тепла. Разработанный материал позволяет улавливать достаточное количество света без перегрева.

Кремний обладает необходимым для разгона показателем преломления (отношением скоростей света в среде и в вакууме), а диоксид кремния обеспечивает высвобождение тепла. Оптимальное соотношение этих компонентов необходимо будет установить в последующих экспериментах.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook