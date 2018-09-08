Названы главные сериалы осени

Портал USA Today составил список из десяти лучших телесериалов, которые выйдут на экраны осенью 2018 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, кинокритики отметили, в частности, сериал "Ты" с Пенном Бэджли и Элизабет Лэил, рассказывающий жуткую историю о менеджере книжного магазина, который влюбляется в незнакомую девушку и начинает преследовать ее. Релиз шоу запланирован на 9 сентября.

21 сентября состоится премьера сериала "Маньяк" с Джоной Хиллом и Эммой Стоун. По сюжету, на главных персонажах Энни (Стоун) и Оуэне (Хилл) испытывают новое фармацевтическое средство с крайне неожиданными побочными эффектами.

Также в списке - новый сериал "Манифест" о пассажирах самолета, которые после приземления обнаруживают, что за прошедшие несколько часов весь мир постарел на пять лет. Его премьера намечена на 24 сентября. 26-го числа на экраны выходит первая серия драматической комедии "Миллион мелочей", 27-го - премьерный эпизод перезапущенного шоу "Мерфи Браун".

Помимо этого, в перечне указаны перезапуск "Зачарованных" (премьера запланирована на 14 октября), сериалы "Кемпинг" (15 октября), "Леденящие душу приключения Сабрины" (26 октября) и "Побег из тюрьмы Даннемора" (18 ноября). Завершает список триллер "Маленькая барабанщица" с Клер Холман и Кейт Самптер о молодой британской актрисе, которую в 1970-х вербует израильская разведка для внедрения в палестинскую террористическую группировку. Релиз сериала намечен на 19 ноября.

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