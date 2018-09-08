Названы 5 самых грязных вещей, которые есть в любой квартире

Каждый человек стремится содержать свой дом в чистоте и уюте. Но задумывались ли вы когда-нибудь, какие предметы в квартире самые грязные. Может это раковина и унитаз? Удивительно, но микробов больше всего на тех предметах, которые мы моем по нескольку раз в день. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о пяти самых грязных вещах в вашей квартире.

Почетное первое место по невидимым загрязнениям достается разделочной доске. В мелких трещинках от ножа скапливаются многочисленные микробы, которые довольно сложно извлечь. Чтобы уменьшить их количество, мойте доску всегда в горячей воде и меняйте ее чаще.

Следом за доской идет губка для мытья посуды. Это не удивительно, ведь ей приходится очищать самые различные поверхности. Не следует пренебрегать частой сменой губки.

Ваша душевая занавеска пачкается тоже очень быстро. В душе тепло и сыро. Это отличные условия для роста грибка и размножения микробов. За занавеской нужен особый уход. После каждого похода в душ расправляйте ее, давая возможность хорошо просохнуть. Тогда она будет оставаться сухой и опрятной долгое время. Но ее все равно нужно часто менять.

Мы практический не выпускаем из рук мобильный телефон. На нем, пожалуй, скапливается самое большое количество бактерий и микробов. Более того, мы часто прикладываем его к лицу. Из-за грязи на экране на вашем лице могут появиться раздражения. В начале или конце дня протирайте телефон спиртовыми салфетками, чтобы убрать с него всю скопившеюся грязь.

Вспомните, когда вы протирали клавиатуру или вытряхивали из нее все крошки, которые скопились внутри. Вероятнее всего, давно. Не важно, чистые руки или нет, мы очень часто трогаем кнопки клавиатуры во время различных занятий. Поэтому следует проводить ее очистку регулярно.

Следить за чистотой вышеперечисленных предметов очень важно, потому что чистота - залог здоровья.

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