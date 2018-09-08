Как живут меннониты, отрицающие цивилизацию

Проследить за обществом людей, которые живут закрыто, весьма непросто, но это удалось фотографу Джорди Руизу Чиреру.

Как передает Day.Az со ссылкой на anews.com, мужчина попал в размещенный на территории Боливии город Санта-Крус, где обитают члены христианской секты, называющие себя меннонитами. Эти люди живут в закрытых общинах, отрицают электричество и не подпускают незнакомцев близко.

О меннонитах известно довольно немного, поэтому испанский фотограф оказался заинтригован, когда сумел попасть в подобную общину. Некоторые представители секты периодически не пренебрегают благами цивилизации, но конкретно данные меннониты отрицали даже электричество, будучи негативно настроенными против любого алкоголя. Доверие местных жителей помогло фотографу получить уникальные кадры из жизни этих людей.

Меннониты живут в очень простых домах, не позволяют себе расслабиться или отдохнуть. У них нет даже специальных мест для отдыха или игр. В их поселении имеются только церковь и магазин, а всевозможные кафе, рестораны и заведения для досуга отсутствуют. Эти люди посвящают жизнь семье и работе.

Меннонитам запрещается фотографироваться или делать снимки, поэтому к этому процессу они настроены крайне негативно. Чтобы раздобыть разрешение на съемку, Чирера пришлось беседовать с отцом каждого семейства, поскольку только глава семьи понимал испанский. Все остальные граждане поселений преимущественно говорят на немецком. Однако даже с разрешением на проведение съемки гостю пришлось спрашивать лично у каждого, согласен ли тот позировать.



Образ жизни этих людей отличается от всего, к чему привыкло большинство современных граждан. Даже чтобы сфотографировать их жизнь, Чирера несколько дней тратил на то, чтобы узнать не относятся ли они к этому занятию враждебно.

Вскоре он смог создать уникальную в своем роде работу, посвященную меннонитам. Мужчина четко продемонстрировал индивидуальность каждого жителя поселений, несмотря на одинаковую одежду и стиль жизни.

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