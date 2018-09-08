Продукты, способные вызвать галлюцинации

О некоторых разновидностях грибов, способных вызвать галлюцинации, многие, конечно, знаеют. Но оказывается, не только они могут порой искажать восприятие действительности - в вашем холодильнике также притаилась еда, которая может странным образом воздействовать на психику. Конечно, неприятные последствия возможны лишь при употреблении большого количества этой еды, но знать об опасности все же стоит. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Ржаной хлеб

Любителям этого вида выпечки стоит быть осторожными. Еще в Средние века ржаной хлеб считался одним из самых опасных продуктов, который может быть заражен грибком спорыньи. В нем содержатся вещества (в частности, эрготамин), способные изменять свойства психики.

Специи

В "страну чудес" могут отправиться и те, кто любит блюда "с огоньком". В частности, "сопровождающим" может стать острый перец чили. В этом убедился на личном опыте британец Ян Ротвелл, попробовав самый острый перец в мире. Правда, стоит заметить, что Ротвелл был врачом и решился на эксперимент ради науки. Британец испытал на себе психотропное действие острой приправы: он бесцельно начал ходить по ресторану, а затем вышел на улицу и, словно сомнамбула, бродил по улицам города. Психоделический эффект длился недолго, но Роттвел сумел доказать, что он существует.

Беспокоиться, кстати, нужно не только любителям острого. Вполне безобидный, на первый взгляд, мускатный орех тоже обладает подобными наркотическими свойствами. Употребление этой специи в больших количествах может вызвать дезориентацию в пространстве и искажать восприятие реальности.

Будьте осторожны, приправляя любимые блюда.

Дорадо (морской карась)

Популярная в наши дни рыба может содержать в себе галлюциногенный токсин. Откуда он берется в ее организме, ученые точно сказать не могут, но предполагают, что морские караси получают их из водорослей, которые употребляют в пищу. Если в рыбе накопилось большое количество токсина, то гурманы, отведавшие ее, например, в ресторане, могут вызвать слуховые и зрительные галлюцинации.

Мед

Помните фразу Винни Пуха о том, что пчелы делают "какой-то неправильный мед"? Такой мед есть на самом деле. Его "производят" насекомые, которые собирают пыльцу рододендрона, содержащую токсичные вещества. "Благодаря" им сладкоежки, попробовавшие продукт из пыльцы рододендрона, могут "насладиться" галлюциногенным эффектом.

Кофе

Чашечка кофе за завтраком и еще пара порций в течение дня, конечно, не унесут вас в странные дали. Но чрезмерное употребление этого напитка чревато неприятными последствиями. Кофеин повышает уровень гормона стресса в крови, способствуя появлению необычных видений.

Шелковица

Лакомиться незрелыми ягодами и фруктами вообще не рекомендуется, т.к. это может привести к отравлению. Но пробовать неспелую шелковицу опасно еще и по другой причине: сочные ягоды, не успевшие созреть, способны вызвать легкие галлюцинации.

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