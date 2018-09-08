Какие жестокие эксперименты проводились над сиамскими близнецами в СССР

Сиамские близнецы всегда вызывали интерес у ученых, но в СССР особенно не чтили этическую сторону вопроса.

Как передает Day.Az со ссылкой на anews.com, когда в обычной советской семье родились соединенные девочки-близняшки, они сразу заинтересовали специалистов. Вместо заботы семьи и любви родителей дети получили уход медперсонала, пока над ними проводили жуткие эксперименты.

После рождения Маши и Даши девочки стали не просто детьми, а редким предметом исследований. Маме близнецов в больнице заявили, что ее дети скончались от пневмонии, пока в действительности их похитили и поместили в Центральный исследовательский институт травматологии и ортопедии.

Организовывать над сестрами эксперименты было поручено Петру Анохину.

Близняшки отличались от большинства сиамских близнецов тем, что имея одну кровеносную систему у них были разные нервные системы. Чтобы наблюдать реакцию организма сестер на некоторые внешние раздражители, их поочередно покрывали льдом, затем помещали в жару, били электрическим током. Также подопытных лишали сна и измеряли желудочный сок.

Вскоре оказалось, что Маша была немного неуравновешенна и подавала признаки психопатии. К примеру, она била сестру, запрещала ей отращивать волосы и полностью распоряжалась ее жизнью сама.

В детстве Маша игнорировала медсестер, когда Даша выражала готовность идти на встречу, что говорит о развитой эмпатии.

После своего совершеннолетия Даша предприняла попытку свести счеты с жизнью из-за неразделенной любви. Она полюбила парня Славу, который был парализован, но Маша не одобряла таких отношений, периодически набрасываясь на парня с кулаками. Не выдержав приступов сестры, Даша попыталась уйти из жизни, но ее остановили. В итоге заглушить душевную боль она захотела алкоголем в надежде на то, что Маша тоже опьянеет.

Алкоголизм привел организм сестер к отеку легких и циррозу печени. Даша и Маша сумели прожить 53 года, скончавшись в начале 2000-х. Для сиамских близнецов это был весьма долгий срок. Первой из жизни ушла Мария по причине остановки сердца, а ее родственница до последнего верила, что та просто спит. Ей предлагали отделить тело, но Даша отказывалась, умерев спустя 17 часов от интоксикации организма.

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