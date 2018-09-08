Парадокс дедушки: Мог ли путешественник во времени убить своего предка?

Вы видели это в фантастической комедии "Назад в будущее", в мультфильме "Футурама", а затем в блокбастере 2009 года "Звездный путь". Речь идет о "парадоксе дедушки" (или вариациях на эту тему), когда кто-то возвращается назад во времени и меняет там что-то настолько значительное, что это создает невозможный сценарий развития событий. Однако, в чем, собственно, заключается парадокс дедушки, как он работает, и что произойдет, если кто-то действительно его запустит? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Вот наиболее простая версия парадокса. Джим Боб III строит машину времени и возвращается на шестьдесят лет назад, когда его дедушке Джиму Бобу I всего 20 лет и он пока не женат. Затем он убивает своего дедушку на улице (у Джима Боба III какие-то проблемы), а это означает, что Джим Боб II так никогда и не родится. Однако, если Джим Боб II не родится, то и Джим Боб III тоже. А следовательно, он никогда не построит машину времени и не вернется назад, так что Джим Боб I может жить долгой и счастливой жизнью. Однако, тогда через некоторое время у него родится испорченный внучок, склонный устраивать парадоксы, и все повторится сначала.

Есть одно решение этого парадокса, которое продолжает занимать умы теоретиков, но и у него имеются свои проблемы. Оно называется принципом самосогласованности Новикова, который, в сущности, состоит в том, что любые события, происходящие во время путешествий в прошлое, соответствуют и идентичны событиям, которые уже произошли "в первый раз". Другими словами, существует только одно прошлое, и если вы в конце концов туда отправились, значит вы уже находитесь там.

Смущены? На самом деле, вы, наверняка уже видели, как срабатывает принцип самосогласованности. В "Гарри Поттере и узнике Азкабана", Гарри спасается, когда таинственная фигура призывает Патронуса на помощь, чтобы прогнать нападающих дементоров. В следующем своем путешествии сквозь время он узнает, что этой загадочной фигурой был он сам. А в "Игре престолов" Бран обнаруживает, что его действия в настоящем являются причиной уникального дефекта речи Ходора, сформировавшегося в прошлом (мы не станем вдаваться в "как", поскольку надеемся закончить рассказ сегодня).

Эти примеры из поп-культуры не устраняют парадоксы как таковые, но они все же показывают, как парадокс мог бы разрешиться. Патронус, который спас Гарри, уже был в первый раз, когда Гарри испытал это, а Ходор стал Ходором, потому что Бран вернулся назад во времени. Другими словами, вы не можете вернуться во времени и убить своего дедушку, потому что ваш дедушка не был убит. А если вы попытаетесь, то потерпите неудачу, поскольку ваш дедушка так и не умер в прошлом.

Вот что главное в парадоксе дедушки: это парадокс лишь в определенных версиях пространственно-временного континуума. А до тех пор, пока нам на самом деле не удастся вернуться назад, мы так и не узнаем наверняка, как работает наш континуум. Но существует несколько вариантов.

Фиксированная временная шкала. Именно так устроена временная шкала в упомянутом эпизоде из "Футурамы", и это именно та версия, которую наиболее четко описывает принцип Новикова. В этой версии, то, что в прошлом - в прошлом. "Чернила высохли". Поэтому, когда Фрай подумал, что он необратимо изменил течение времени, доведя своего дедушку до смерти, он на самом деле лишь воспроизвел прежний ход времени... что, как оказалось, означало, что он оказался собственным дедушкой. Н-да. Ну, продолжим.

Динамическая шкала времени - это самая популярная концепция того, как работает время, несмотря на то, что она не особенно логична, если задуматься. Это то время, с которым приходилось иметь дело Марти Макфлаю. В его реальности изменения, которые он произвел в прошлом, отражались в настоящем, и именно так он едва не стер себя самого из жизни, оказавшись более привлекательным, чем его молодой отец. Но если настоящее изменится, если вы измените прошлое, то разве не изменитесь и вы сами? А если вы случайно сделаете так, что не родитесь, то у вас не будет ни единого шанса это исправить. В этом временном континууме парадоксы торжествуют над здравым смыслом, и писатели-фантасты просто должны пожать плечами и признать, что так получается более драматично.

Множественная шкала времени - та, что описана в "Звездном пути", и она легко обходит любые потенциальные парадоксы. Каждое путешествие в прошлое порождает новую реальность, в которой происходило это путешествие в прошлое. Прошлое той реальности, которую вы покинули, по-прежнему неизменно, как фиксированная шкала времени, но новая реальность, которую вы создали, может развиваться различными способами. Таким образом, злодей Неро, которого сыграл Эрик Бана, не должен был беспокоиться о том, что вызовет какие-то парадоксы, поскольку вселенная, на которую он воздействовал, не имела ничего общего с той, из которой он прибыл. Что-то вроде "что происходит в Вегасе - остается в Вегасе", только с еще большим количеством лазеров.

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