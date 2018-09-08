Пятый из «Битлз»: трагическая история Стюарта Сатклиффа

При упоминании группы The Beatles почти каждый представляет себе "золотую четверку" с Джоном Ленноном во главе. Совсем немногим поклонникам творчества музыкантов известно, кто такой Стюарт Сатклифф, чья судьба сложилась трагическим образом.

Как передает Day.Az со ссылкой на anews.com, Стюарт Сатклифф родился в Шотландии, однако вырос парень в Ливерпуле. С юных лет у него наблюдались впечатляющие художественные навыки. Первое время подрабатывал он мусорщиком, но в итоге смог попасть в местный художественный колледж, и среди своих сокурсников считался лучшим, работая преимущественно в абстрактном экспрессионизме.

Именно будучи студентом, Сатклифф познакомился с Ленноном, ставшим в итоге его соседом. Когда художник смог продать одну из своих картин за внушительные для того периода £65, новый друг убедил парня приобрести бас-гитару и присоединиться к группе, хотя сам Стюарт едва ли умел играть. К тому моменту в коллективе уже состояли Пол Маккартни и Джордж Харрисон.

Название группы к тому этапу уже неоднократно менялось, и именно после присоединения Сатклиффа было предложено имя Beetles ("Жуки"). В течение пары следующих месяцев сперва появилась приставка Silver, потом вторую часть заменили на Beatles, а затем уже сформировалось знакомое многим The Beatles.

Харрисон позже делился, что Сатклиффа трудно было назвать хорошим музыкантом, ему больше нравилось рисовать, поэтому играл он не фантастически. Но в ту пору это не имело большой роли, поскольку парень был привлекательным и отлично смотрелся на сцене. Когда к составу группы присоединился барабанщик Пит Бест, компания двинула в Гамбург, где давала мини-концерты в клубах, обретая опыт.

Там сердце Сатклиффа покорила Астрид Кирхгерр, работавшая фотографом. Именно девушка и будущая невеста выбрала для Стюарта стрижку, которую затем переняли остальные "битлы". Отношения внутри группы постепенно все сильнее накалялись, поскольку Маккартни желал, чтобы художник покинул коллектив. В таком случае место бас-гитариста досталось бы ему. Однажды на фоне этого парни даже подрались прямо на сцене.

Состав The Beatles Сатклифф официально покинул в 1961 в надежде посвятить себя живописи и невесте. Он даже получил стипендию, надеясь в итоге брать уроки у Эдуардо Паолоцци.

​Однако все мечты так и остались мечтами, ведь в 1962 году, после нескольких эпизодов сильных головных болей, пятый из "Битлз" скончался вследствие кровоизлияния в мозг. На то время ему был всего 21 год.

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