Энрикета Марти: жестокая убийца из Барселоны, погубившая 40 детей

Испанка Энрикета Марти вошла в историю как одна из самых жестоких маньяков, охотившихся за детьми. В числе ее жертв оказались дети от 3 до 14 лет, которые преимущественно являлись выходцами из семей бедняков. Женщина заманивала детей сладостями и едой, а потом продавала в сексуальное рабство, передает Day.Az со ссылкой на anews.com.

Когда интерес к ним падал, она убивала несчастных, а из тел делала косметику. После задержания подозреваемой, в ее квартире обнаружились останки примерно 12 детей, а также лаборатория по производству косметических средств. Жертв маньячка закалывала ножом прямо на кухонном столе, а из крови делала якобы целительный бальзам против туберкулеза. Жир и желчь детей шли на крема и пудры. Сложно представить, что когда-то эта жестокая женщина работала няней.

В молодости Энрикета Марти трудилась в состоятельных семьях и помогала в уходе за детьми. Однако вскоре ей стало не хватать прибыли, и она решила заняться проституцией. На сэкономленные деньги девушка открыла бордель, главными клиентами которого являлись педофилы.

Именно тогда Марти стала красть детей из бедных районов, после чего они становились сексуальными рабами. Полиция быстро прознала, что именно происходит в стенах этого заведения, а после ареста ей удалось избежать тюрьмы с помощью богатого клиента.

После этого преступница решила делать состояние на невежестве других, став более кровожадной. Она убивала детей ради эликсиров от туберкулеза и кремов вечной молодости. Все свои товары Энрикета Марти продавала гражданам из высшего общества, которые знали, из чего изготовлен продукт. Никто не спешил прерывать череду смертей, поощряя процветание бизнеса убийцы.

Разоблачение Марти наступило после катастрофически высокого количества жертв. Люди волновались о том, что в городе появился маньяк, и были совершенно правы. После очередной пропажи ребенка его искали повсюду, а соседка Марти случайно увидела девочку в окне. Она была коротко подстрижена, но ее удалось опознать, а после потерпевшая смогла привести неоспоримые доказательства виновности своей похитительницы. Полиция узнала о трех квартирах Энрикеты, где находились бордель и лаборатория.

Отправиться под суд женщине не удалось, поскольку после двух попыток самоубийства ее насмерть избили сокамерницы. Полиция предполагает, что ее смерть была заказана кем-то из высокопоставленных клиентов.

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