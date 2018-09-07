Ученые обнаружили древний галактический ветер

Американские ученые-астрономы впервые смогли обнаружить молекулярный "поток", который участвует в образовании звезд, в галактике на расстоянии 12 миллиардов световых лет от Земли. Об этом сообщается на сайте Техасского университета в Остине (UT Austin), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"..Мы думаем, что газовые потоки и ветры ответственны за то, как они (галактики - ред.) формируются и развиваются, регулируя свою способность расти", - сообщил один из авторов исследования ученый Техасского университета Джастин Спилкер (Justin Spilker).

Галактики растут, создавая новые звезды из холодного молекулярного газа. Спилкер вместе с другими учеными впервые смогли обнаружить один из таких мощный потоков газа в галактике SPT2319-55. Как поясняют авторы исследования, молекулярные "ветры" можно наблюдать и в ближайших к нам галактиках, но до сих пор ученым не удавалось обнаружить настолько древний "звездообразующий" поток в галактике ранней вселенной.

SPT2319-55 находится так далеко от Земли, что мы наблюдаем ее в том состоянии, в котором она была, когда Вселенной было всего около миллиарда лет, а ее размер составлял 10 % от нынешнего. Наблюдение за SPT2319-55 позволило ученым продемонстрировать, как галактики времени зарождения Вселенной регулируют скорость формирования звезд, чтобы не расти слишком быстро и не выгореть.

Некоторые галактики, такие как Млечный путь и Андромеда, производят новые звезды с умеренной скоростью порядка одной звезды в год, в то время как другие, так называемые галактики со вспышкой звездообразования, производят тысячи звезд ежегодно.

Такие галактики самостоятельно регулируют процесс образования звезд, выбрасывая избыточные потоки газа, из которого формируются звезды, в окружающую оболочку - гало галактики, откуда газ либо уходит дальше в космическое пространство, либо через какое-то время вновь возвращается в галактику, вызывая новые вспышки звездообразования.

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