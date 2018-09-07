Тревор - самая одинокая в мире кряква, ставшая знаменитостью на новозеландском острове

Кряква по кличке Тревор - единственный представитель своего рода, живущий на острове Ниуэ (входит в состав Королевства Новой Зеландии).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, утка - местная знаменитость: она появилась около года назад и является единственным представителем своего рода на острове. В последнее время, несмотря на совместные попытки местных жителей обеспечить ей комфортную жизнь, она подвергается нападкам со стороны петуха, живущего неподалеку, сообщает информационный портал ABC News.

Вероятно, он осознал, что птица живет в одиночестве и вдоволь обеспечена едой, и стал подворовывать у нее.

Крякву прозвали Тревор в честь новозеландского парламентария Тревора Малларда (Trevor Mallard). Никто не знает, как кряква оказалась на острове. "Все знают утку. Каждый раз, когда мы приезжаем в город, мы проверяем, на месте ли Тревор. Птица выглядит счастливой, хотя, кажется, у нее не очень много друзей", - рассказал местный житель Рэнделл Хайнс (Randall Haines).

Ниуэ - коралловый остров, на нем нет прудов или болот, поэтому птице приходится жить в большой луже. Местные жители подкармливают Тревора китайской листовой капустой. Пожарные регулярно пополняют ее лужу водой. Есть две теории о том, как Тревор попал на остров: либо его принесло бурей, либо он незамеченным приплыл на одной из лодок.

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