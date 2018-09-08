Ученые нашли способ сделать Сахару зеленой и плодородной

Группа метеорологов из США, Китая и Италии во главе с Юджинией Калнай провела моделирование климата пустыни Сахара, которое показало, что этот регион снова может стать плодородным. Их исследование опубликовано в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В своем исследовании ученые предложили покрыть всю площадь Сахары (более девяти миллионов квадратных километров) солнечными и ветряными электростанциями. Благодаря реализации этого мегапроекта станет возможно производить в четыре раза больше энергии, чем все человечество потребляет на сегодняшний день.

По их словам, после размещения объектов в пустыне более чем в два раза вырастет количество осадков, которые усилят вегетацию растений, и благодаря этому увеличится растительный покров в регионе.

Ученые отмечают, что ветряные электростанции больших масштабов повлияют на движение ветров, а также поспособствуют перемешиванию воздушных масс. А панели солнечных батарей будут отражать солнечные лучи и таким образом остудят поверхность. По мнению специалистов, таких мер будет достаточно для того, чтобы в пустыне опять стало развиваться земледелие.

Ученые также провели моделирование климата и других пустынь нашей планеты с учетом размещения электростанций, однако на них влияние оказалось ограниченным из-за особенностей их климата и недостаточного размера.