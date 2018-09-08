Спорный метод омоложения организма привлек миллионы долларов

Что, если бы старение не было таким отвратительным процессом? Такой слоган выбрало новое ответвление Гарвардского университета, в планах которого потратить миллионы на горячо обсуждаемое открытие в области регенеративной медицины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, этот стартап Elevian, расположенный в Сан-Франциско, занимается исследованием того, помогают ли ежедневные инъекции белка GDF11 "организму восстанавливаться" и в конечном итоге лечат проблемы со здоровьем, включая болезнь коронарных артерий, болезнь Альцгеймера и саркопению.

Старость не радость

Компания опирается на исследования, проведенные несколько лет назад. Тогда кровь молодых и старых мышей смешивали, чтобы омолодить старых мышей, и это вроде как работало.

Соучредитель Elevian, гарвардский биолог Эми Вейгерс, пришла к выводу, что белок GDF11 в крови молодой стал важнейшим фактором оздоровления. Более того, она и другие ученые говорят, что уровень этого белка падает у пожилых людей, а значит повышение его концентрации может противодействовать некоторым последствиям старения.

Открытия Вейгерс вызвали дикий интерес, но когда крупные фармацевтические компании попытались повторить исследования, им это не удалось. В исследовании, проведенном в 2015 году, ученые из Novartis обнаружили, что уровни GDF11 с возрастом не падают и что этот белок фактически ингибирует, а не способствует регенерации мышц.

Однако компания Elevian обещает вскоре представить новые данные, которые развеют сомнения и расставят нужные акцент для инвесторов. На текущий момент Elevian привлек 5,5 миллионов долларов финансирования.

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