Какими предметами пользовались колдуны прошлого - ФОТО

В средние века существование колдовства было так же естественно, как для нас сейчас существование самолетов. Черные маги и ведьмы имели при себе целый набор уникальных предметов, с помощью которых насылались и снимались проклятия. У главных магов того времени инквизиция изымала массу уникальных вещей. Кое-что дошло и до нашего времени. Day.Az со ссылкой на Trendymen расскажет, какими предметами пользовались колдуны прошлого.

Прогностикатор



В XVI веке линия между магией и медициной была тонка до прозрачности. Это великолепное устройство использовалось для определения лучшего времени кровопускания пациенту. Оператор мог выставить нужный лунный цикл, знак зодиака, месяц и год рождения человека. Считалось, что все эти факторы непосредственно влияют на здоровье. Кровопускание же само по себе долгое время оставалось панацеей от многих болезней.

Кристалл Джона Ди



Джона Ди был одним из самых известных магов XVI века. После него сохранилось немало таинственных предметов, вроде этого кристалла, сквозь который он, якобы, видел будущее. По словам Ди, кристалл дал ему ангел Уриэль вместе с рецептом философского камня.

Сердце быка



Фактически, этот предмет представлял собой попытку магической защиты от ведьм. Именно его обнаружили в 1860-х годах в дымоходе дома на ферме Шутес Хилл, в Сомерсете, Англия. Такие объекты были довольно распространены и располагались на уязвимых точках дома: дверях, дымоходах и окнах.

Ведьма в бутылке

Еще один способ свести на нет черную магию. Бутылка датирована 1850-м годом. Считалось, что такие сосуды способны буквально утопить ведьминское колдовство. Анализ показал, что внутри находятся железные гвозди, несколько кусочков латуни и обрезки кожи.

Лестница ведьм



А это уже штука гораздо опаснее - если вы верите в магию, конечно же. Так называемая Лестница ведьм представляла собой орудие черного мага. На каждом узле - перо, на каждом пере - проклятие. Эта лестница была найдена на крыше старого дома в Сомерсет.

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