Сможете ли вы отыскать леопарда на фото? - ФОТО

Издание Mirror опубликовало фото, на котором лежит леопард. Вот только есть один нюанс: животное практически невозможно разглядеть, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Леопард отлично замаскировался и стал практически невидимым для окружающих.

Снимок принадлежит фотографу Инго Герлаху. По его мнению, нет ничего красивее, чем дикие животные в своей естественной среде обитания.

Герлах был в Кении и возвращался в свой лагерь, когда увидел реку и решил сделать чудесный кадр.

Фотограф уже хотел подойти ближе, но местные жители не дали ему этого сделать. Герлах долго не мог понять, где именно скрывается опасность, и только через десять минут упорных объяснений он заметил леопарда.



"Солнце уже скрылось за горизонтом, когда водитель внезапно затормозил и пробормотал: "Чуй", что в переводе с языка суахили значит "леопард". Я стоял и смотрел минут 10, но ничего не мог разглядеть. Водитель мне долго пытался все объяснить, и только тогда с большим трудом я разглядел его", - рассказывает 65-летний немец Герлах.

Надо отметить, что леопарды - мастера маскировки. Когда эти животные решают, что нужно затаиться, их почти невозможно отыскать.

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