Ученые : Возможно, пройдет еще 1000 лет, прежде чем мы увидим «девятую планету»

"Девятая планета" - загадочная скрытая планета, которая прячется (или не прячется) на большой дистанции от нашего Солнца, но в нашей Солнечной системе, продолжает водить астрономов за нос. Она стала чем-то вроде "лох-несского чудовища" среди планет - может быть, она существует, может быть и нет, но ученые считают, что у них есть все основания полагать, что существует.

Но если мы нашли восемь (с половиной) планет в нашей Солнечной системе, почему же так трудно внести в паспорт и девятую? Как ни странно, во всем этом замешан свет, космос и технологии людей, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Когда мы найдем девятую планету?

Давайте на минутку проясним: девятой планеты не существует официально... пока. Наблюдая за удаленными транснептуновыми объектами на внешнем крае Солнечной системы, астрономы увидели странную картину.

Похоже на то, что небольшие тела подчиняются движению чего-то большего, но никто не знает точно, чего. Возможно, это скопление астероидов; возможно, планета в 20 раз тяжелее Земли. Первый вариант был бы интересным открытием; второй - монументальным.

Как пишет Washington Post, ученые надеются, скрестив пальцы, что будущие телескопы смогут заглянуть достаточно далеко, а при достаточной чувствительности - увидеть, что там такое. Возможно, их будет ждать разочарование, если потенциальная планета окажется слишком тусклой для обнаружения.

Яркость планеты падает экспоненциально по мере удаления ее от Солнца. Если девятая планета действительно существует, она может быть в 1000 раз дальше от Солнца, чем Земля. Это расстояние измеряется в астрономических единицах (а.е.). Самые оптимистично настроенные ученые считают, что мы можем найти планету на удалении 1000 а.е., но дальше - уже нет. Нептун, самая далекая планета нашей Солнечной системы, находится всего в 30 а.е. от нас, поэтому вы и сами догадаетесь, насколько тяжело может быть обнаружить планеты на расстоянии 1000 а.е.

Если девятая планета находится на эллиптической орбите, которую ей предлагают астрономы, и если мы ищем ее не в то время и не в том месте, возможно, нам придется ждать сотни или даже тысячи лет, чтобы планета вернулась на расстояние 1000 а.е., с которого мы сможем ее наблюдать. Астрономам будущего будет, над чем поработать.

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