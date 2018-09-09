Привычки, от которых нужно отказаться знакам Зодиака

Не все привычки одинаково полезны, и некоторые только и делают, что мешают нам жить. Day.Az со ссылкой на sncmedia.ru расскажет с чем вам следует срочно завязать, по мнению астрологов.

Овен

Ваша жажда перемен иногда становится похожа на зависимость. Остановитесь и сделайте глубокий вдох: перестаньте перманентно ставить себе цели и стремиться к ним. Иногда просто жить и наслаждаться моментом - это тоже нормально.

Телец

Избавьтесь от ненужных вещей: проведите генеральную уборку на кухне и выкиньте, наконец, перец и соль, которые достались вам еще от прабабушки. Когда вы очистите пространство вокруг себя, вы автоматически очистите свои мысли.

Близнецы

Перестаньте ругать себя за дела, которые вы не довели до конца. Иногда наши планы, намерения и желания меняются. И это нормально. Не впадайте в депрессию и оставьте самобичевание.

Рак

Научитесь отпускать: людей, которые сделали вам больно, прошлое, вот это все. Перестаньте каждый раз прокручивать в голове измену бывшего или неудачу на работе. Идите дальше и думайте о настоящем и будущем.

Лев

Перестаньте зависеть от чужого мнения. Люди всегда что-то говорят и - невероятно, но факт! - могут вас недооценивать. Главное, чтобы вы в себе не сомневались!

Дева

Ваша педантичность очень часто мешает и вам, и окружающим. Постарайтесь быть чуть более гибкими: поверьте, мир от этого ничего не потеряет, скорее, наоборот: заиграет яркими красками. Поверьте, если у человека книги не расставлены по высоте (как у вас), это еще не значит, что ему нельзя доверять.

Весы

Не все и не всегда нужно тщательно взвешивать прежде, чем принять решение. Перестаньте сомневаться во всем: если вам чего-то очень хочется, то можно! Включайте спонтанность, хоть иногда.

Скорпион

Перестаньте доказывать свою правоту всем и всюду. Часто это не стоит того, чтобы жертвовать добрыми отношениями или дружбой с кем-то. Ваша принципиальность может попортить много нервов и вам, и окружающим. Немного гибкости вам не повредит!

Стрелец

Смиритесь с тем, что мир не вращается вокруг вас. Вам, конечно, не кажется, что у вас нереальное самомнение, но оно именно такое, простите. Просто вспоминайте иногда о других людях.

Козерог

Вам пора немного порушить стены, которые вы соорудили вокруг себя. Да, вам страшно, что кто-то придет и сделает вам больно, но, поверьте, Вселенная не ставит перед собой такую цель. Попробуйте чуть больше доверять людям: некоторые из них этого вполне заслуживают.

Водолей

Не берите на себя слишком много. Перестаньте строить из себя "сильную и независимую". Иногда можно попросить о помощи: в этом нет ничего ужасного. Да, вы почти всегда способны справиться самостоятельно, но потратите на это слишком много сил, времени и эмоций. Вот оно вам надо? Нет? Тогда делегируйте!

Рыбы

Хватит сомневаться в себе! Слушайте тот внутренний голос, который убеждает вас в том, что вы лучше всех, а не тот, который заставляет вас думать совсем иначе.

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