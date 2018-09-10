Как помочь ребенку вернуться в учебный режим после каникул

Если ваш школьник с удовольствием летит на занятия, с легкостью выполняет домашние задания, а вечером бодр и весел после футбольной секции в придачу - вы можете спокойно закрыть эту статью. Но если эти утверждения не о вашем ребенке, самое время послушать советы Наталии Простун, детского и семейного психолога, и Ирины Лесняк, семейного врача медсети "Гармония здоровья". Они знают, как включить детей в школьный режим после продолжительной летней сиесты, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Настраиваем на правильный режим

1. Время отбоя уменьшайте на 15 минут

Запросто заснуть в прежние 22:00 после трех месяцев нарушения этого правила бывает не так просто. Ведь нервная система ребенка очень чувствительно реагирует на смену циркадных ритмов, а особенно, если меняются они в хаотичном порядке. Кроме того, теперь добавились психоэмоциональные нагрузки от уймы новой информации и коммуникаций, которые тоже мешают расслабиться.

Выход - возвращайте время отбоя, приближая к прежнему по 15 минут каждые три дня.

2. Каждый вечер интервьюируйте ребенка

Эмоциональное напряжение после прожитого дня отбирает силы, из-за чего, проснувшись завтра, ребенок будет разбитым прямо с утра. О каком тогда желании успешно учиться идет речь?

Каждый вечер интервьюируйте школьника о том, как прошел его день - проговаривая пережитое, ребенок будет избавляться от страхов, грусти, разочарования или, наоборот, - заново проживать позитивные эмоции, полученные за день, что успокоит его. Вопросы должны быть обязательно развернутые - это упредит односложные бесполезные ответы "да", "нет", "не знаю", "может быть".

3. Успокаивайте в ванной с маслами

Перед сном устраивайте ребенку релакс-ванны. В теплую воду добавьте 300 г морской соли, 20 капель масла можжевельника и 10 капель лавандового масла. Такая процедура расслабит мышцы, которые к концу дня зажаты, и нервную систему, которая, как следствие, взвинчена.

Когда ребенок отправится в постель, зажгите в его комнате аромалампу с указанными маслами. Это дополнительно расслабит и успокоит его разбушевавшиеся нервы и навеет дремоту. Ведь часто треволнения после прожитого дня вызывают бессонницу.

4. Поощрение с утра или вечером

Любая привычка, а ежедневное "откусывание" гранита науки - одна из них, формируется минимум за 21 день. Потому запаситесь не только терпением, но и соответствующим количеством сюрпризов для ребенка. Привычка, стимулируемая поощрением, закрепляется не только быстрее, но и прочнее, и вообще четкий режим дня, ежедневные "тренировки ума" дома и тренировки в кружках и секциях безболезненно переходят в разряд комфортных обязанностей.

О том, что будут подарки и сюрпризы, ребенка нужно предупредить. Вы можете выдавать их как вечером, так и с утра. Они могут быть как такие, что можно подержать в руках - сладости, жвачки, мороженое, новая ручка, оригинальный ластик, так и нет - прыжки на батуте, поход в кинотеатр.

Чтобы не закрепить попутно еще одну привычку "ты мне - я тебе", сообщая, что будут поощрения, сразу обозначьте, что период подарков ограничен во времени - например, "месячник посвящения в школьники".

5. Подъем рано, "счастливый" завтрак

Неделю-две поднимайте школьника на 20 минут раньше необходимого времени пробуждения. Сборы в спешке очень напрягают с последствиями, указанными выше. Кроме того, у вас будет возможность больше пообщаться, что даст ребенку энергию.

Будите не "ну, полежи и через 10 минут выползай", а сразу же, под любимую ребенком ритмичную музыку, включив яркий свет или раздвинув шторы. Динамичные звуки быстро развеют сонливость. Приятная музыка простимулирует выработку дофамина - гормона удовольствия, и стресс от необходимости "включаться" уменьшится. А яркое освещение включит в работу мозг.

В завтрак включите апельсин, банан, пару кусочков шоколада: в них содержится гормон радости - эндорфин, поэтому настроение у ребенка станет получше. Кроме того, эта "радостная" пища - источник глюкозы, а она "заводит" головной мозг. Основа завтрака - каша из цельного зерна (гречка, пшено, овес). Углеводы в ее составе - "родственники" сахара, а поскольку углеводы в такой каше сложные, то энергии школьнику хватит на 3-4 часа.

Чтобы не отбить охоту к учебе

Неделю-две следите за тем, чтобы домашние задания ребенок выполнял в несколько присестов, делая перыв в 10-15 минут. Это уменьшит усталость, а как следствие - ощущение каторги. "Сет" у ученика начальной школы не должен превышать 20 минут, у старшеклассников - 60.