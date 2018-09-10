На Юпитере обнаружили нечто, не поддающееся объяснению

Совместная работа астрономов и ученых из США и Дании позволила составить подробную карту магнитного поля Юпитера. Результаты сильно озадачили исследователей, так как они не ожидали увидеть такое магнитное поле, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По результатам исследований, магнитное поле Юпитера абсолютно не похоже на земное - оно ассиметричное. Объяснения такому явлению ученые пока не могут найти.

Массивная планета генерирует магнитное поле, которое в 20 тысяч мощнее земного, но это объясняется размерами - Юпитер больше Земли в 11 раз. Астрономы подозревали, что в магнитное поле газового гиганта может отличаться из-за странных структур в недрах планеты - металлического водорода, образующегося при высоком давлении, проявляющий металлические свойства.

Исследователи проанализировали данные, полученные в ходе восьми пролетов зонда Juno над северным и южным полюсом Юпитера. Это позволило составить карту магнитного поля, уходящего вглубь планеты на 10 тысяч километров. Оказалось, что оно выходит из обширного региона в северном полушарии и входит в узкую область, расположенную к югу от экватора, в точке, называемой Большим Синим Пятном. В других местах Юпитера поле намного слабее.

Существуют и другие структуры, которые равномерно распределены по обоим полушариям. В случае же Юпитера недипольные компоненты сосредоточены только в северном полушарии. Однако ни одна из существующих теорий не смогла предсказать истинную структуру магнитного поля газового гиганта.