Автор «Симпсонов» нашел ошибку в мультсериале
Продюсер "Симпсонов в кино" Мэтт Селман опубликовал в аккаунте Twitter кадр с допущенной ошибкой в одной из старых серий мультфильма "Симпсоны". В серии "С Мэгги будет трое" на стене в квартире семейства Симпсон висит фотография дочери Гомера и Мардж Мэгги, которой быть не должно, так как девочка еще не родилась, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
На твит Мэтта Селмана ответили тысячи поклонников и даже один из шоураннеров "Симпсонов" Ал Джин. Он написал: "Канон уничтожен!".
Как оказалось, внимательные фанаты сериала уже находили ляпы в любимом мультсериале, но часто придумывали им забавные объяснения. Так вышло и с этой ошибкой: кто-то предположил, что это на самом деле не Мэгги, а Лиза в детстве; а кто-то - что это секретный ребенок, которого семейство прячет так же, как скрывали Хьюго, злого близнеца Барта.
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