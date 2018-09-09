Звезда Голливуда Дениз Ричардс вышла замуж - ФОТО

Голливудские актеры Дениз Ричардс и Аарон Файперс решили последовать примеру Венсана Касселя и Тины Кунаки, сыграв свадьбу, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Пара встречалась около года, и естественным завершением этого прериода стала свадебная церемония, состоявшаяся на одном из пляжей Малибу в присутствии самых близких друзей и родственников.

В Сети уже появились первые снимки, на которых Дениз запечатлена в свадебном платье, над созданием которого работал дизайнер Марк Зунино. Как сообщил сам он в Instagram, на пошив мини-платья с фатиновой юбкой ушло всего лишь 24 часа.

К платью, украшенному декоративными цветами, невеста подобрала серебристые босоножки и нежный букет пионов. В то время как ее жених Аарон Файперс надел белую рубашку и серые брюки.