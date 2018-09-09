Игрок сборной Сейшельских островов взорвал интернет своей физической формой - ФОТО

9 сентября 2018 17:04

В сети набирает вирусную популярность голкипер сборной Сейшельских островов Давид Муссард. Пользователей соцсетей впечатлил внешний вид футболиста, который вышел в матче против Нигерии (0:3) во втором туре квалификации Кубка Африканских наций. Кстати, за два матча сборная Сейшел успела пропустить уже восемь мячей, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Муссард выделяется богатырским телосложением, если не избытком лишнего веса. Пользователи уже успели сравнить голкипера с Вини-Пухом и бразильцем Роналдо после завершения карьеры.

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