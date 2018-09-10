Точный гороскоп на понедельник

Сегодня в гороскопе главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки. Не сопротивляйтесь этому, но и не действуйте сгоряча. Лучше отложите окончательное решение на потом. Кроме того, сегодня вы можете быть подвержены медлительности, граничащей с апатией и ленью. Впрочем, на фоне пассивности в глубинах вашего организма скапливается мощный заряд энергии, который может вырваться на поверхность в любую минуту. Так что если сегодня вы попадете в критическую или авральную ситуацию, будьте уверены: от лени не остается и следа, и вы удивите всех своей неожиданно проснувшейся активностью.

Овен

Сегодня Овен может обнаружить в себе генеральские способности! По крайней мере, желание покомандовать будет возникать в течение дня регулярно. При этом нерасторопность окружающих и их желание уклониться от своих обязанностей будут вызывать недоумение и раздражать Овна. Сам же Овен (как это принято у генералов) расторопностью сегодня тоже отличаться не будет.

Телец

в голове у Тельца прочно поселится мысль о том, что статус - это деньги, и чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе. Мысль, конечно, не нова, но поскольку вопрос своего общественного статуса будет волновать Тельца с удвоенной силой, весь день он может провести в размышлениях о том, как разбогатеть. За этими мыслями день и пройдет незаметно. Увы, шансов реально разбогатеть сегодня немного.

Близнецы

Если вчера Близнецы затеяли какое-то большое дело по дому, то сегодня по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. А вот все остальное у Близнецов будет валиться из рук. Даже самые элементарные дела по хозяйству сегодня могут превратиться в пытку и испытание для нервов. Не то что пирог, даже простая яичница в этот день может нещадно подгореть, а тарелка - разбиться при мытье. Так что по возможности лучше свести все домашние хлопоты к минимуму.

Рак

Рак может испытывать небывалый подъем духа и энтузиазм - увы, не всегда уместный. Звезды гороскопа склоняют к тому, что Рак то и дело будет воодушевляться на разнообразные подвиги, вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего. Если Рак не хочет повторить судьбу того бедолаги, который на усердной молитве разбил себе лоб, ему будет полезно ограничить в этот день свою неукротимую жажду деятельности.

Лев

Лев рискует на собственном опыте прочувствовать все тяготы сибаритства и эпикурейства. Удержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным высококалорийным блюдом будет особенно трудно. Так что если Лев настроен на борьбу с килограммами, сегодня ему лучше не появляться в тех местах, где вкусно пахнет. И не надо себя обманывать, что, мол, один кусочек - это немного. Сегодня где один, там и пятнадцать!

Дева

У Девы день обещает пройти согласно известному девизу: "Все или ничего". И неизвестно, что из этого лучше. Если Дева поддастся соблазну подольше поспать и ничего не делать вообще, то день пройдет хоть и без больших достижений, но зато спокойно. Но уж если сегодня она возьмется за дела, то пыль при этом может поднять такую, что мало не покажется! Так может, и правда лучше отдохнуть?

Весы

Сегодня день у Весов пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет очень гармоничная пассивность. В этот день звезды гороскопа едва ли станут требовать от Весов повышенной энергичности, да и самим им проявлять активность тоже не захочется. При любой возможности расслабиться и ничего не делать, Весы с удовольствием отдадутся этому занятию. И это сегодня будет самым правильным решением.

Скорпион

С самого утра Скорпиону может не давать покоя какая-то глобальная идея. Скорпион будет обдумывать ее целый день, вынашивая, как мать вынашивает ребенка, однако, скорее всего, до самого вечера из этой идеи так ничего толкового и не родится. Зато уж если все-таки родится - это будет действительно что-то с чем-то!

Стрелец

Стрельца практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Самые обычные, повседневные дела будут продвигаться с затруднениями и пробуксовками, что оптимизмом наполнять Стрельца явно не будет. Скорее всего, ему захочется как-нибудь излить свое раздражение на тех, кто окажется рядом (в том числе и на близких). Делать этого не следует, так как положительного эффекта не даст, а вот отношения испортить может. Лучше уж просто перетерпеть этот день.

Козерог

Козерогу захочется как-либо растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Однако делать этого как раз не рекомендуется! Во-первых, раскачать кого-то в этот день будет очень тяжело. Во-вторых же, если это все-таки удастся, результат может оказаться совсем не таким радужным, как представляется Козерогу. Так что лучше уж сегодня никого не тормошить, а заняться своими делами.

Водолей

Энергетический потенциал Водолея будет не меньше, чем у динамита! Вопрос только в том, какое применение этой энергии найдет сам Водолей. Если ваша кипучая деятельность будет направлена в какое-нибудь полезное русло, вы за один только день способны сделать столько, сколько другие не смогли бы и за месяц. А вот если эта энергия будет направлена куда-то не туда... Увы, динамит есть динамит!

Рыбы

Рыбам выпадает редкая возможность заняться счастливым ничегонеделаньем! События в этот день смело можно пустить на самотек. Во-первых, потому, что изменить их ход Рыбы все равно никак не смогут. Во-вторых же, любые попытки повлиять на ситуацию сегодня не приведут ни к чему, кроме хаоса и суеты. Ну а без вмешательства Рыб все сорганизуется пусть и не сразу, зато само собой.

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