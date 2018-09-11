20 неожиданных жизненных принципов от людей за 60+

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям советы людей, перешагнувших шестидесятилетний рубеж, касательно того, на что обратить юному поколению внимание:

Есть мнение, что дело, которое человеку "по сердцу", которое приносит радость-это лучшая работа. Неверный постулат. Работа, которую вы терпеливо выполняете, которая источник средств для достойной жизни-вот, что следует назвать хорошей работой. Мало счастливчиков, которые нашли именно свою стезю и им приносит действительное удовольствие то, чем они занимаются.

Наши годы-это птицы, взмахнули крылом и скрылись за горизонтом. Торопитесь! Пока молоды- открывайте, изучайте мир. Вещи, деньги-все вторично. Нужен только рюкзак на плечо и попутный ветер в помощь. С закрытыми глазами определитесь с местом на глобусе-туда и поспешите. Удачи!

Не воспринимайте все слишком серьезно. Даже если в некоторые моменты жизнь кажется беспросветной и безнадежной, попытайтесь посмеяться над всей этой жопой и над тем, как вас так угораздило.

Друг - это тот, кто придет на помощь, даже если вы позвоните ему в два ночи. Остальные - просто знакомые.

Самый важный человек в вашей жизни - это человек, который согласится разделить свою жизнь с вами. Рассматривайте это так.

Вы не заметите, как ваши дети вырастут. Поэтому проводите с ними как можно больше времени.

Никто еще не умирал с сожалением, что мало работал в своей жизни. Будьте трудолюбивы, но не ставьте работу выше семьи, друзей и, в конце концов, себя самого!

Вы можете прожить долгую жизнь, а может, и короткую - никто не знает. Но как бы то ни было, заботиться о своем здоровье нужно именно в молодости.

Если вы утомлены своей жизнью, просто остановитесь, подумайте про настоящий момент, насладитесь всем, что красиво и действительно важно. Глубоко вздохните, расслабьтесь. И поймите, что все относительно.

Ешьте и тренируйтесь так, будто вы диабетик с больным сердцем, - так вы никогда им не станете.

У нас всего одна жизнь.

Не проснитесь как-нибудь с осознанием, что вам уже 60 и вы не осуществили ничего, о чем мечтали всю жизнь.

Возможно, это не такой глубокий совет, как другие, но все же: чистите зубы регулярно, зубные проблемы - это ужасно.

Не следуйте всем советам как библейским заветам. Вы можете спросить совет у кого-то, кого вы уважаете, затем взвесить еще раз свою ситуацию и принять свое СОБСТВЕННОЕ решение.

Вещи - это просто вещи. Не держитесь за материальные объекты, держитесь за время и события.

Повреждения, которые вы получили сегодня, дадут знать о себе в старости. Даже если вы думаете, что вы полностью их залечили. ПОВЕРЬТЕ!

Цените каждый момент и каждую мелочь. В молодости всегда хочется всего и сразу. Но почему бы не ценить каждый маленький момент? Мы не навечно на этой планете, и самое большое удовольствие, что мы можем позволить, - это наслаждаться каждым мигом. Вместо того, чтобы печатать сообщения, поднимите трубку и поговорите вживую с человеком. Навестите маму, совершенно без причины, просто так. Впитывайте каждый момент.

Оплатите все свои счета и держитесь подальше от долгов.

Ревность разрушает отношения. Доверяйте своей второй половинке. Если не ей, то кому вообще можно доверять?

Если у вас есть невыполнимая мечта, вы все равно должны хотя бы попытаться приблизиться к ее осуществлению. Так как с возрастом она будет становиться еще более невыполнимой.

Когда вы встречаете кого-то впервые, поймите, что вы НЕ ЗНАЕТЕ НИЧЕГО об этом человеке. Вы видите его национальность, пол, возраст, одежду. Забудьте все это. Вы ничего не знаете. Те стереотипы, которые суют в вашу голову из-за того, что наш мозг любит все разбивать по категориям, ограничивают вашу жизнь.

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