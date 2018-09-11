Как живет женщина, которая не чувствует боли
Летиция Марсильи не знает, что такое боль, но не потому, что очень себя бережет, - женщина ее просто не чувствует. Эта врожденная патология получила название синдром Марсильи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, на свою особенность она обратила внимание еще в детстве, в отличие от сверстников, ей было не больно падать, она могла не заметить, что получила синяк или, например, обожглась. В ситуациях, когда обычный человек хватается за обезболивающие таблетки, Летиция ведет себя как ни в чем не бывало. На самом деле, как призналась женщина, она, конечно, чувствует боль, но очень слабо и очень недолго.
Этим случаем заинтересовались специалисты. Летицию проверили и убедились, что все нервные окончания и рецепторы у нее на месте. Особенность же заключается в том, что ее нервные клетки просто по-другому работают. Сейчас ученые пытаются выяснить, какие гены отвечает за такую мутацию, и считают, что это может помочь людям с хроническими болями.
Специалисты напоминают, что боль служит важным сигналом, запускающим защитные реакции, например, убрать руку из-под кипятка. Летиция рассказала, что и она, и ее мама, и дети не замечали переломы и обращались к врачам, когда кости уже срослись неправильно.
Как отмечает сама Летиция, ее особенность ей не мешает в жизни. Такой же синдром есть у ее мамы, двоих сыновей, сестры и племянницы. Пока что это единственная в мире семья со столь высоким болевым порогом.
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