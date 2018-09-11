Возьмут ли вас в разведку: советская задача на логику - ФОТО

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, считается, что кандидатам в разведчики в качестве одного из тестов на профпригодность предлагали ответить на 13 вопросов по этой картинке. Рассмотрите ее внимательно, не пропуская ни одной детали.

Ответьте на тринадцать вопросов и узнайте, сможете ли вы попасть в разведку.

А теперь вопросы:

1. Много ли времени осталось до новолуния?

2. Скоро ли наступит ночь?

3. Какое время года на рисунке?

4. В какую сторону течет река?

5. Судоходна ли она?

6. С какой скоростью движется поезд?

7. Давно ли прошел здесь предыдущий поезд?

8. Долго ли будет двигаться машина вдоль железной дороги?

9. К чему должен подготовиться водитель?

10. Есть ли здесь поблизости мост?

11. Есть ли в этом районе аэродром?

12. Легко ли машинистам встречных поездов тормозить состав?

13. Дует ли ветер?

Ниже вы найдете список ответов, но не подглядывайте заранее, пожалуйста.

Ответы:

1. Немного. Месяц старый (видно его отражение в воде).

2. Не скоро. Старый месяц виден на утренней заре.

3. Осень. По положению солнца легко сообразить, что журавли летят на юг.

4. У рек, текущих в Северном полушарии, правый берег крутой. Значит, река течет от нас к горизонту.

5. Судоходна. Видны бакены.

6. Поезд стоит. Светится нижний глазок светофора - красный.

7. Недавно. Он находится сейчас на ближайшем блокировочном участке.

8. Дорожный знак показывает, что впереди железнодорожный переезд.

9. К торможению. Дорожный знак показывает, что впереди крутой спуск.

10. Вероятно, есть. Стоит знак, обязывающий машиниста закрыть поддувало.

11. В небе след самолета, сделавшего петлю. Фигуры высшего пилотажа разрешается делать только невдалеке от аэродромов.

12. Знак возле железнодорожного пути показывает, что встречному поезду придется подниматься вверх по уклону. Затормозить его будет нетрудно.

13. Дует. Дым паровоза стелется, а ведь поезд, как мы знаем, неподвижен.

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