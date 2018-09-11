Рисунки в долине Наска: тайна происхождения - ФОТО

Цивилизация инков оставила немало неразгаданных тайн, например, странные рисунки в долине Наска в Перу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, удивительные борозды шириной примерно 135 см, а глубиной от 30 до 50 см давно интересовали исследователей. Какие-то из них были выкопаны по прямой, а какие-то, наоборот, поворачивали вправо и влево или закручивались по спирали. При этом прямые оставались идеально ровными от начала и до конца.

По оценкам ученых геоглифы в долине Наска были созданы не позднее 8 века нашей эры. Благодаря хорошему климату они отлично сохранились до наших дней. На всей протяженности линии одинаковой ширины и глубины, при этом вокруг них нет вообще никаких следов человеческой деятельности, споры о том, как и для чего они были сделаны, продолжаются до сих пор.

А в 1939 году американский археолог Поль Косок смог узнать, как они выглядят с высоты птичьего полета. Оказалось, что полосы складываются в рисунки. Всего удалось насчитать около 30 фигур, самые известные из которых - обезьяна, колибри, человек, паук, а кроме этого 700 различных геометрических фигур, 100 спиралей и несколько тысяч! прямых линий.

По одной из версий эти полосы были сделаны, для того чтобы путники могли ориентироваться на местности и не сбиваться с дороги. По другой - это сигнальные рисунки для инопланетян. Кстати, некоторые ученые считают, что изображения имеют внеземное происхождение. Есть также предположение, что полосы были прочерчены сверху гигантским острым предметом, но что за технологии помогли создать его пока никто не может предположить.

Сейчас изучением этих таинственных рисунков никто не занимается, у властей Перу на это просто нет денег, а желающих пфинансировать такое масштабный проект пока нет.

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