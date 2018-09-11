Какие вещи не стоит покупать по объявлениям

Бесплатный (или в данном случае дешевый) сыр бывает только в мышеловке. Кажется, эту истину нам внушали еще с детства, однако почему-то многие упорно ее игнорируют. Day.Az со ссылкой на passion.ru​ представляет список товаров, которые не стоит покупать с рук, в противном случае вы не только не cэкономите, но и выбросите свои кровно заработанные на ветер.

Диваны и кресла

Мягкая мебель - отличный пылесборник, и, помимо грязи, в ней можно отыскать еще частички человеческой кожи, чужие волосы, пылевых клещей, плесень, бактерии и ряд токсичных веществ, которые могли занести случайно с улицы. А если, скажем, диван или кресла стояли какое-то время в гараже (или даже на открытой террасе), то их могли облюбовать грызуны, которые являются переносчиками кишечных инфекций. Поэтому аллергологи советуют менять диваны и кресла каждые пять лет и ни в коем случае не приобретать старые - здоровье и хорошее самочувствие стоят намного дороже.

Фототехника

Зеркальная фотокамера - мечта многих путешественников или тех, кто привык часами бродить по городу в поисках идеального кадра. Однако специалисты не рекомендуют подобную технику покупать с рук. Во-первых, вы не сможете определить наличие скрытых дефектов в камере (это можно сделать лишь с помощью дорогостоящей диагностики), а во-вторых, есть опасность нарваться на краденый товар или на камеру, которая побывала в воде и которая, соответственно, порадует вас красивыми фотографиями совсем недолго.

Цифровая техника

Не лишним будет еще раз напомнить, что приобретение, например, подержанного ноутбука приравнивается к самой настоящей лотерее. С одной стороны, при бережном отношении техника может прослужить и до семи лет, но, с другой стороны, вы ведь не знаете, сколько раз, скажем, данный ноутбук падал на пол или какие у него есть повреждения. А ведь даже незначительный удар может повлиять на работу жесткого диска, поэтому приобретение действительно сомнительное. Недолго, кстати, может продержаться и аккумуляторная батарея. И если вы не можете назвать себя действительно профессионалом, который может оценить состояние ноутбука, то вам и вовсе могут подсунуть товар, который выйдет из строя уже через несколько дней.

Плазменные телевизоры

Что касается плазменных телевизоров, то они теряют четкость изображения уже после четырех лет интенсивного использования. Поэтому нет никакого смысла покупать модель б/у - она все равно не будет работать так, как вы того бы хотели. Лучше присмотреться к новым телевизорам, которые сейчас предлагаются на любой вкус и бюджет.

Товары для кухни

Разделочные доски, ножи, мясорубки, миксеры, кухонные комбайны, подержанные сковороды с антипригарным покрытием также не стоит покупать по объявлениям. Эксперты рекомендуют все вышеперечисленные товары приобретать лишь в том случае, если они новые - в заводской упаковке и с гарантийным чеком, если речь идет о технике. Иначе есть вероятность не только получить испорченное настроение, проблемы со здоровьем, но и нефункционирующие кухонные гаджеты.

Бытовая техника

Кто сказал, что приобретать, например, пылесос с рук - это вполне разумное решение? Ведь это один из самых часто используемых приборов в доме, срок службы которого, увы, недолговечен. И вам никогда не расскажут правду при покупке: как часто им пользовались и насколько хорошо его вычищали. Поэтому, кроме того что можно принести в свой дом вместе с покупкой кучу микробов, есть еще вероятность обнаружить через некоторое время, что мотор пылесоса вышел из строя, а его замена весьма дорогое удовольствие. Проще купить новый.

Косметика

И хотя так называемые бьюти-базары становятся все популярнее с каждым днем, косметологи не рекомендуют слишком увлекаться подобными покупками. Ведь, кроме того что у каждого косметического средства есть свой срок годности (по истечении которого продуктом просто опасно пользоваться), так еще и используя чужие бьюти-товары, вы рискуете подхватить вирусную инфекцию в виде герпеса или конъюнктивита. Вы же не знали, кто и как пользовался данными продуктами или как хранилась данная косметика.

Ювелирные изделия

Это только на первый взгляд кажется, что можно легко отличить действительно дорогие украшения от подделки, а в реальности все выходит совсем иначе. В наше время мастера настолько усовершенствовали свой талант в изготовлении фальшивок, что простому покупателю не всегда удается с первого же взгляда понять, действительно ли перед ним стоящая вещь или нет. И в итоге вы можете приобрести по цене ювелирного изделия вполне себе заурядную вещицу, которой красная цена от силы 100 рублей. К тому же специалисты утверждают, что то же золото, например, может запоминать энергетику человека. И если бывшая владелица драгоценности не может похвастаться счастливой судьбой, то и вам при покупке может перепасть частичка несчастий.

Обувь

Очень часто можно встретить объявления о продаже туфелек, босоножек или сапог. И ладно если они просто не подошли кому-то по размеру и так и коротали бы свой век новыми в коробке, но если их носили не один сезон и невооруженным глазом видно, что они далеки от идеала? Медики, например, советуют воздержаться от подобных покупок. Во-первых, приобретая ношеную обувь, вы можете подхватить грибковое заболевание, а во-вторых, новая обувь "подстраивается" под особенность вашей стопы, чего нельзя сказать о б/у вариантах. В этом случае вы можете столкнуться с ортопедическими проблемами.

Шлем (для мотоцикла или велосипеда)

Эксперты не рекомендуют приобретать данный товар с рук по весомой причине - ведь даже малейшая трещина на шлеме приведет к тому, что он не только не убережет ваше здоровье на дороге, но и при малейшем ударе сразу же развалится. Поэтому думайте прежде всего о своей безопасности и не экономьте на мотоциклетных или велосипедных шлемах. Кстати, то же самое относится и к автомобильным шинам, изобилие которых можно увидеть в частных объявлениях. Вы ведь не знаете срок (и условия) эксплуатации старых шин и, что бы там ни говорил вам продавец, не сможете лично убедиться в их пригодности.

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