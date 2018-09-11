Ангел смерти из Освенцима: трагический подвиг Гизелы Перл

Гизеллу Перл прозвали ангелом Освенцима, поскольку она спасла тысячи женщин. Правда, женщина была скорее ангелом смерти, организовывая тайные аборты. В тот период в концлагере работал доктор Менгеле, о чьей жестокости вспоминают с ужасом. После своего освобождения Перл решила восстановить баланс, приняв роды у 3 тысяч женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на anews.com, на территории Венгрии, где проживала непосредственно Гизелла Перл, солдаты Третьего рейха вторглись в 1944. Женщина попала в лагерь вместе с семьей, членов которой почти сразу отправили в крематорий. Сама же она стала плененной. Перл заметила, что в одном из блоков содержались буквально сотни молодых и здоровых женщин. Несчастные преимущественно выступали донорами крови для немецких солдат. Многих девушек бросали прямо на пол совершенно обессиленными, но у них все равно забирали кровь почти до последней капли. Гизелла Перл хотела принять ампулу с ядом, которую пронесла с собой, но вещество не подействовало.

Венгерка пыталась помочь другим плененным хотя бы оптимизмом, вспоминая светлые истории, призванные вселять надежду. Вскоре женщина стала ассистенткой самого Менгеле, а в ее обязанности входило извещение обо всех беременных девушках в блоке. Они и их дети отправлялись на жесткие эксперименты, поэтому Перл решилась на отчаянные меры.

Без надлежащей чистоты, обезболивающих и необходимых инструментов Перл многократно проводила операции, притом посредством одного лишь ножа. Чтобы хоть как-то заглушить крики пациенток, женщина просила их держать во рту кляп. Аборты переделывались в тайне, и уже утром несчастные были вынуждены следовать на работу, иначе могли возникнуть подозрения. Иногда Гизелла Перл озвучивала им диагноз пневмония, давая пациенткам время на восстановление. Всего в стенах Освенцима пленница сумела организовать порядка 3 тысяч абортов, сохраняя при этом надежду, что в будущем эти женщины получат шанс забеременеть еще раз.

В конце войны венгерка с другими узниками была переведена в лагерь Берген-Бельзен. В 1945 году они были освобождены, но немало человек погибли в ожидании спасения. На свободе Перл узнала, что из ее семьи никого не осталось, а в 1947 эмигрировала в США. Она не смогла спать спокойно, помня о тех женщинах, которым проводила аборты, поэтому приняла решение вернуться к прежней профессии, чтобы помочь родиться 3 тысячам детей. Ее уличили в связях с нацистами, поскольку она все же являлась работницей лаборатории доктора Менгеле. Однако когда все обвинения сняли, Перл смогла пристроиться в больнице Нью-Йорка. В 1979 году врач отправилась жить Израиль, не бросая занятости. В 1988 она скончалась, ее тело покоится в Иерусалиме, а на проводы женщины пришли более сотни человек.

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