Жуткие находки на "Берегу скелетов" в Намибии - ФОТО

Берег скелетов свое название получил не просто так. Он находится в Намибии и тянется вдоль Антлантического побережья. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, здесь очень сильное холодное течение, и если судно случайно в него попадает и его относит к берегу, шансов вернуться в море практически нет. Печальная судьба ждет и экипаж.

Пустыня Намиб - одно из самых сухих мест на планете, не приспособленное к существованию человека. Выживают здесь редкие насекомые-эндемики, которые приспособились использовать конденсат, скапливающийся на собственном туловище, в качестве источника воды.



Остов немецкого судна Eduard Bohlen



Нефтяная вышка, действовавшая в в 1960-е годы

Львы, носороги, зебры и другие животные обитают в редких оазисах. А на побережье можно встретить большие стада ушастых тюленей, они питаются рыбой, которой тут действительно много. Одну из тюленьих колоний на мысе Кейп-Кросс разрешено посещать туристам.

Сейчас здесь действует национальный парк, который так и называется "Берег скелетов". Он разделен на две части. В южную может попасть любой желающий, там есть возможность переночевать в отеле, хотя туристам рекомендуют брать с собой запасы воды и еды, сервис очень скромный. А северную часть можно посетить только с гидом в составе группы, ночевать там категорически запрещено. Именно в северной части и располагаются все эти жуткие находки.

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