Представлен очень крутой грузовик Mercedes-Benz с камерами вместо зеркал - ФОТО

Грузовое подразделение Mercedes-Benz представило на специальном мероприятии в Берлине новое поколение своего флагмана. Mercedes-Benz Actros первым среди серийных грузовиков получил множество технологий, ранее применявшихся только на легковых автомобилях, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Mercedes-Benz Actros стал первым серийным грузовиком на планете, получившим систему видеокамер вместо боковых зеркал заднего вида. Этой системой под названием MirrorCam будут оснащаться все "Актросы" по умолчанию. Камеры закреплены на специальных пилонах на уровне крыши кабины, а изображение с них подается на два 15-дюймовых дисплея разрешением 720х1920 пикселей, укрепленных на передних стойках изнутри салона. Камеры снабжены системой ночного видения и умеют менять ракурс по желанию водителя.

В интерьере грузовика теперь отчетливо прослеживается родство с легковыми моделями Mercedes-Benz: там появились два внушительных 10-дюймовых монитора вместо традиционных приборов и панели управления дополнительными функциями. На руле установлены дублирующие органы управления: с их помощью можно настраивать все необходимое, не отрывая рук от рулевого колеса.

Грузовик получил комплекс активных помощников Active Drive Assist, который обеспечивает новинке частичную автономность управления при помощи комплекса датчиков и стереокамер. В комплекс включены, к примеру, адаптивный круиз-контроль и система удержания рядности, способная самостоятельно возвращать грузовик в полосу. Утверждается, что активные помощники работают на любой скорости.

Ассистент торможения Active Brake Assist, которым комплектуется грузовик, сменил поколение с четвертого на пятое. Теперь система способна распознавать пешеходов на скоростях до 50 км/ч и в случае опасности задействовать тормоза. А ассистент Sideguard Assist контролирует ситуацию по бокам грузовика и должен помочь водителю избежать столкновения, к примеру, с велосипедистами или с неподвижными препятствиями при поворотах. Наконец, грузовик укомплектовали системой распознавания дорожных знаков, новым стояночным тормозом и ассистентом контроля стабильности прицепа.

В числе прочих нововведений - ультрасовременная светодиодная оптика, модернизированная задняя ось, улучшенная аэродинамика и тому подобное. Утверждается, что на магистралях новый Actros обеспечит 5-процентное улучшение расхода топлива по сравнению с грузовиком предыдущей генерации, а на региональных дорогах топлива будет тратиться на 3% меньше.

Перед публикой новый грузовик дебютирует 20 сентября на выставке IAA в Ганновере.