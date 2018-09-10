Как сохранить сердце здоровым

Специалисты выделили несколько краеугольных камней сердечно-сосудистых заболеваний и дали рекомендации по их избежанию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на vistanews.ru, ученые утверждают, что большинство сердечно-сосудистых заболеваний и приступов можно предотвратить с помощью ежедневных действий, которые помогут снизить риск получения инфаркта или же инсульта. Специалисты дали пять советов, как сохранить свое сердце здоровым и иметь возможность не попасть в больницу в среднем возрасте, когда риск получения сердечного приступа мал, но возможен.

Физическая активность хороша для человека во многих отношениях, но улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы является одним из самых важных показателей. В одном из исследований обнаружили, что физическая активность может частично предотвратить генетический риск сердечных заболеваний. Также известно и то, что осуществление в течение по крайней мере 30 минут в день, четыре-пять раз в неделю, несложных физических упражнений может сохранять человеческое сердце в хорошей форме, вне зависимости от возраста.

Исследования показали, что действительно хороши для поддержания здоровья сердца пища на растительной основе, особенно, если человек при этом употребляет мясо и молочные продукты. Растительная диета хорошо воздействует на контроль уровня холестерина в организме.

По поводу алкоголя мнения ученых разделились. Одни утверждают, что необходимо выпивать в умеренных количествах, а другие вовсе исключают из рациона алкогольные напитки. Однако их объединяет мнение о том, что пьянство - это совсем нехорошо для сердечно-сосудистой системы. Так что если человек все-таки употребляет алкоголь, то необходимо умерить его количество. Естественно, что сигареты связаны с раком легких и другими респираторными заболеваниями. Но курение также является основным фактором риска для сердечных заболеваний. По данным американской Ассоциации сердца, оно способствует повреждению кровеносных сосудов и накоплению жира в артериях.

Наконец, специалисты утверждают, что человеку необходимо расслабляться. Медитация, йога и другие техники снижения стресса помогают снизить кровяное давление, так как высокий уровень стресса способствует перенапряжению и в дальнейшем проблемам с сердцем.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook