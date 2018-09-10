Опубликована самая точная карта Антарктиды - ФОТО

10 сентября 2018 20:18

Группа исследователей из Университетов Миннесоты и штата Огайо опубликовала самую детализированную карту Антарктиды в высоком разрешении. Об этом сообщает портал Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Карта имеет разрешение восемь метров и охватывает примерно 14 миллионов квадратных километров континента. Теперь ученым известна высота всех гор и ледяного покрова Антарктиды до сантиметров.

Для создания карты столь высокого разрешения ученые обработали с помощью суперкомпьютера Blue Waters несколько миллионов снимков.

Файл с самым детальным изображением Антарктиды весит 150 терабайт.

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