Ученые развеяли популярный миф о витамине D

Витамин D любят и уважают во всем мире. Считается, что он исключительно полезен и детям, и беременным женщинам, и старикам, да и вообще никому не помешали бы D-витаминки. Однако специалисты утверждают, что миф о всеобщей пользе витамина D сильно преувеличен. Действительно, когда-то он спас детей викторианской эпохи от рахита, но для современных детей и взрослых он не имеет прежнего значения.

Утверждение о том, что витамин укрепляет кости - не более чем миф. Завершено самое большое клиническое исследование о преимуществах витамина D в предотвращении переломов с участием более 500 000 человек разного возраста и социального положения. Вопрос был изучен по всем правилам, учитывались смежные факторы, в том числе генетические, во избежание путаницы причин и следствий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в итоге исследование убедительно показало, что нет зависимости между повышением уровня витамина D в крови и снижением риска переломов. Также витамин не давал явных преимуществ в плане повышения мышечной силы или двигательной активности. Большая часть нашей сегодняшней веры в силу солнечного витамина, к сожалению, базируется на исследованиях 1980-х годов, которые никогда не повторялись и, вероятно, были проведены с ошибками.

Но как же вред недостатка витамина D, спросите вы? Неужели это миф? Вред дефицита - не миф, однако, по утверждению ученых, современные нормы витамина чрезмерно завышены. "Нормальный" уровень может варьироваться от 50 до 80 наномолей на литр крови, но недавние исследования показывают, что 30 нмоль/л более чем достаточно. А по-настоящему беспокоиться следует, только при уровне ниже 10 нмоль/л.

Большинство людей полагают, что кальций и витамин D безопасны, и "чем больше, тем лучше". Но это неверно, последние исследования говорят, что избыток витамина D может вызвать сердечно-сосудистые нарушения. Кроме того, витамин D является жирорастворимым, поэтому может накапливаться в организме.

И хотя рекомендуемые дозы обычно не так высоки (10 микрограммов или 400 международных единиц (МЕ)), они неизбежно будут превышены теми людьми, кто кроме витамина употребляет еще и продукты богатые кальцием: например, обогащенное молоко, апельсиновый сок или хлопья. Кроме того, очень часто люди сами себе "назначают" препараты с повышенным содержанием витамина в 4000-20 000 МЕ.

Пациенты с очень высоким уровнем содержания витамина D в крови (более 100 нмоль/л) становятся нередким явлением в клинической практике. При этом несколько рандомизированных исследований показали, что у пациентов с высоким уровнем содержания в крови или при приеме больших доз витамина D (выше 800 единиц) неожиданно возрастает риск падения и переломов.

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