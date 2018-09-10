Американец снял на видео НЛО, сканирующий его дом - ВИДЕО

Житель штата Флорида (США) обнаружил на записях камер видеонаблюдения НЛО, который сканировал его дом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При просмотре записей владелец жилья сначала решил, что кто-то из домочадцев держит в руках горящие свечи, но затем НЛО начал двигаться, и мужчина понял, что "некий блестящий предмет" тщательно изучает столовую.

НЛО летал вокруг кухни, направлял луч на все поверхности. "При этом его размер постоянно менялся, будто он пытался скрыть своё присутствие", - рассказал автор материала.

Видеосъемку он предоставил организации MUFON, занимающейся расследованием случаев появления инопланетян.

Хозяин дома, где побывало НЛО, рассказал также, что в последнее время ему стали сниться странные сны, а после визита незваных гостей начал плохо себя чувствовать, хотя врачи не нашли у него никаких признаков заболеваний.

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