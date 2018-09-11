Сталлоне анонсировал съемки нового «Рэмбо»
11 сентября 2018 09:20 220
Американский актер Сильвестр Сталлоне на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию в образе Джона Рэмбо и заявил о "скором начале" съемок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Приступаю скоро и очень взволнован", - написал Сталлоне.
Он отметил, что мир, "возможно", меняется, однако не сыгранный им персонаж.
"Ничто не закончено!", - заключил актер.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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