Сталлоне анонсировал съемки нового «Рэмбо»

11 сентября 2018 09:20

Американский актер Сильвестр Сталлоне на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию в образе Джона Рэмбо и заявил о "скором начале" съемок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Приступаю скоро и очень взволнован", - написал Сталлоне.

Он отметил, что мир, "возможно", меняется, однако не сыгранный им персонаж.

"Ничто не закончено!", - заключил актер.

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