BMW выпустила самый мощный и быстрый Х2 от M Performance - ФОТО

Баварский автопроизводитель дополнил линейку BMW X2 "заряженной" модификацией, которую прокачали специалисты М-подразделения. Теперь маленький кросс-хэтчбек разгоняется до 100 км/ч всего за 4,9 секунды, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

До сих пор в ассортименте Х2 не было ни одной "подогретой" модификации, но баварцы исправили этот пробел. Флагманом линейки BMW X2 стала "заряженная" версия M35i M Performance, получившая сильно доработанный двигатель B48 2,0 л TwinPower Turbo мощностью 306 л.с. (450 Нм).

Паспортный разгон до сотни составляет 4,9 с, причем для M35i заявлена функция лонч-контроля. Максимальная скорость достигает 241 км/ч.



Мотор работает в паре с 8-скоростным автоматом Steptronic, а положенный по умолчанию полный привод xDrive дополнен опциональной блокировкой переднего дифференциала M Sport. Кросс-купе получило более жесткую М-подвеску, а за доплату амортизаторы будут адаптивными. Вдобавок инженеры усилили тормозную систему и перекалибровали рулевое управление.

Визуальный стайлинг в целом соответствует пакету X2 M Sport Package, который можно заказать и для стандартных Х2, но есть и отличия. Передний бампер слегка изменил форму из-за более развитых воздухозаборников, а на двери багажника M35i появился иной спойлер, а из под заднего бампера выглядывают массивные патрубки специально настроенной выпускной системы.