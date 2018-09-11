Назван простой способ снизить давление и продлить жизнь

Ученые Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) выяснили, что изменение образа жизни в течение всего лишь 16 недель позволяет значительно уменьшить потребность в препаратах, используемых для борьбы с высоким артериальным давлением. Это также способствует снижению риска инфарктов и инсультов и помогает продлить жизнь. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании приняли участие 129 мужчин и женщин с ожирением или избыточным весом в возрасте 40-80 лет. У всех добровольцев было повышенное артериальное давление - 130-160/80-90 миллиметров ртутного столба, - однако в ходе тестирования пациенты не принимали лекарственные препараты. Примерно 50 процентам участников были прописаны антигипертензивные средства.

Испытуемых случайным образом разделили на три группы, в одной из которых они на 16-недельный срок изменили свой образ жизни, питаясь фруктами, овощами и обезжиренными молочными продуктами, а также минимизируя потребление красного мяса, соли и углеводов. Кроме того, они приняли участие в программе контроля за весом, периодически занимаясь физическими упражнениями. Во второй группе участники сосредоточились на здоровой диете, а в третьей испытуемые не меняли образ жизни.

Оказалось, что к концу эксперимента испытуемые в первой группе значительно сбросили вес, систолическое давление снизилось на 16 миллиметров ртутного столба, а диастолическое - на 10 миллиметров ртутного столба. Во второй группе артериальное давление снизилось на 11/8 миллиметров ртутного столба, а в третьей группе - на 3/4 миллиметра ртутного столба. При этом лишь 15 процентов участников в первой группе продолжали нуждаться в препаратах. Во второй группе - 23 процента, а в третьей не наблюдалось никаких изменений.

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