Видео разрушения двух башен потрясло сеть - ВИДЕО

Видео, на котором запечатлен демонтаж двух башен путем их столкновения, набирает популярность в сети. Пользователей впечатлили кадры, на которых два здания падают на землю "сами по себе" за считанные секунды, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

- Идеально!

- Дух захватывает! Вот это да! - пишут комментаторы.

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