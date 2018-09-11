Названы страны, которым грозит валютный кризис

Семь развивающихся стран могут столкнуться с валютным кризисом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование японской компании Nomura Holdings, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Под угрозой находятся экономики Украины, Турции, Египта, Аргентины, ЮАР, Пакистана и Шри Ланки. Аналитики также перечислили восемь стран, для которых риск кризиса минимален: это Бразилия, Болгария, Индонезия, Казахстан, Перу, Филиппины и Россия.

Расчеты Nomura Holdings строятся на модели под названием "Дамокл", которая учитывает такие факторы, как объем валютных резервов, уровень долга, процентную ставку и импортное покрытие. С ее помощью удалось предсказать две трети валютных кризисов в развивающихся странах с 1996 года, отмечает Bloomberg.

"Достигнутые результаты обнадеживают, однако, учитывая неустранимые ограничения любой подобной модели, было бы неразумно делать какие-либо громкие заявления", - отмечают аналитики.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook