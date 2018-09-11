Нейросети помогут расширенному изучению космоса

Машинное обучение и способность анализировать большие объёмы данных ускорят встречу землян с инопланетными цивилизациями, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Проект SETI, созданный учёными из Калифорнийского университета, планируют значительно расширить и ускорить с помощью нейросети, способной искать низкочастотные радиоволны. Разработанный алгоритм будет самостоятельно искать и регистрировать все всплески радиоволн, исходящих в той или иной части космоса, пишет портал Phys.org

Благодаря этой технологии учёным уже удалось найти порядка 72 сигналов, источниками которых могли стать небесные тела, находящиеся в трёх миллиардах световых лет от Земли. Первые из радиосигналов появились в созвездии FRB 121102, где было зарегистрировано более 21 всплеска. Как отметили сами учёные, новая технология поиска неземной цивилизации поможет ответить на многие вопросы, связанные с размерами Вселенной и отдельных галактик.