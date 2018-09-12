Разработан имплантат для борьбы с раковыми клетками при помощи света

Для борьбы с онкозаболеваниями создано немало препаратов и методов хирургического лечения. Но группе ученых из японского Университета Васэда удалось придумать нечто радикально новое: беспроводной имплантат для борьбы с раком. Причем, для лечения в имплантате используется свет, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Метод, который применили японцы, носит название "фотодинамическая терапия" и он основан на применении светочувствительных частиц. Эти частицы вводят в опухоль (или в кровь для того, чтобы они достигли нужного места) и затем активируют светом с определенной длиной волны. При этом доза излучения в сотни раз меньше, чем при распространенной лучевой терапии. Логично предположить, что в данном случае опухоль должна находиться в том месте, куда "можно посветить", и это было основной проблемой данного метода. Однако эксперты Университета Васэда нашли решение. Ученые создали оптоволоконный беспроводной прибор, который при помощи несложной хирургической операции может быть помещен на поверхность любого органа. При этом необходимо совершить лишь разрез кожи и подкожных структур. На сами органы гаджет крепится без использования швов.

Эффективность была протестирована в ходе серии экспериментов: лабораторным животным с раком различной локализации ввели светочувствительное вещество, которое накапливалось в опухоли. Затем в область опухоли был помещен имплантат и опухоль освещали попеременно светом красного и зеленого цвета. В результате, у всех животных опухоли значительно уменьшились в размере, а их рост также замедлился. Более того, некоторые лабораторные животные даже вылечились от рака таким способом.

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