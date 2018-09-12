Расшифровано «дьявольское» послание сицилийской монахини

Сестра Мария, жившая 300 лет назад в сицилийском монастыре Пальма-ди-Монтекьяро, была одержима дьяволом. По крайней мере, она сама в этом не сомневалась.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, по рассказам монахини, в 1675 году она проснулась вся перепачканная чернилами. Тем утром сестра Мария нашла на столе письмо, которое она написала во сне. Его содержание никто не мог понять более 300 лет.

Монахиня жила в монастыре с 15 лет, часто она падала в обморок и кричала. Сестра Мария считала, что одержима, а письмо ей продиктовал сам дьявол.

Также она утверждала, что стала частью коварного плана Люцифера.

Хотя до сегодняшнего дня никому не удавалось расшифровать письмо сестры Марии, ученым удалось определить, что часть букв взята из греческого алфавита.

Исследователи научного центра "Людум" в Катании смогли наконец сделать перевод одной половины письма. Им это удалось благодаря программе, которая используется для расшифровки кодов.

"Мы установили программу, которая способна распознавать древнегреческий, арабский и рунический алфавиты, а также латынь. Перевод показал, что содержание письма действительно довольно сатанинское", - заявил директор центра Даниэле Абате.

В письме утверждается, что "Бог был придуман человеком", а "Иисус и святой дух ничего не значат". Также там отмечается, что "Бог считает, что он может даровать свободу смертным", но "эта система ни для кого не работает". Вдобавок ко всему прочему, в письме есть упоминание реки Стикс, которая, если исходить из греческой мифологии, является дорогой в царство мертвых.

Однако директор исследовательского центра Даниэле Абате выразил сомнение в том, что монахиня была одержимой. По его словам, она могла страдать от шизофрении. Шифр для письма сестра Мария могла придумать сама, так как священнослужители в то время хорошо знали несколько языков.

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