Какие вещи приносят беду

Часто мы сетуем на "черные полосы" в жизни: то с финансами беда, то со здоровьем проблемы, то просто все валится из рук и вообще ничего нового не происходит. Бесконечный "день сурка". А у других, кажется, сплошная "дольче вита" и вообще все всегда отлично. И многие даже не подозревают, что, возможно, для того, чтобы избавиться от множества проблем, всего-навсего надо провести генеральную уборку в собственном доме. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какие вещи не следует хранить дома, потому что они могут навлечь беду.

Разбитые зеркала

Конечно, вряд ли кто-то будет хранить в доме осколки зеркала, но если на нем появилась маленькая трещина, то порой предмет оставляют на привычном месте. Этого делать не стоит. Зеркала вообще вещь очень своеобразная, окутанная мистическим ореолом, поэтому искушать судьбу, наверно, не нужно. Не даром наши предки верили в то, что если разбилось зеркало, впереди семью ждут несколько лет несчастий. Лучше приобрести новый предмет интерьера.

Посуда со сколами

Если в вашей семье часто происходят ссоры и вообще все идет наперекосяк, пора провести ревизию кухонных шкафов. Внимательно осмотрите посуду на предмет сколов. Если заметите хотя бы маленькую трещину, смело несите "подбитые" тарелки и чашки на помойку. Использовать такую посуду по назначению точно не стоит: во-первых, это просто опасно (кто даст гарантию, что чашка с трещинкой не лопнет у вас в руках во время утреннего завтрака?), а во-вторых, говорят, что такая кухонная утварь "в ответе" за частые скандалы и безденежье в семье.

Старые вещи

Устали от постоянного "дня сурка"? Кажется, что в вашей жизни не происходит ничего нового? Самое время провести генеральную уборку. Даже, скорее, "зачистку". Выберите день и устройте основательную "зачистку". Специалисты советуют периодически избавляться от старых вещей: одежды, ненужных предметов интерьера, которые годами пылятся в шкафах, книг, которые давно не читают... Все эти вещи, которые вы не используете, но зачем-то храните в доме несут в себе энергию застоя, утверждают сторонники фэн-шуй. Оставляя в доме старье, вы не оставляете места для чего-то нового. Избавьтесь от ненужных вещей и скоро почувствуете, как улучшится атмосфера в вашем жилище.

Сломанные часы

Часы - это символ идущего времени. А что означают сломанные часы? Правильно - остановившийся бег времени. Если в вашем доме такие зачем-то хранятся, не стоит удивляться, что и в жизни все статично. Конечно, если вас это устраивает, можно продолжать собирать сломанные "маховики времени", если же нет, - стоит отнести их в мастерскую или просто выбросить.

"Мертвые" предметы интерьера

Во некоторых квартирах нередко можно увидеть украшения из сухих растений: всевозможные венки и цветочные композиции некоторые рукодельницы создают сами и считают прекрасным дополнением интерьера. На самом деле это не так. Эти вещи поклонники фэн-шуй называют энергетическими вампирами, которые "подпитываются" энергией людей. Стоит ли упоминать, что чучела животных в доме хранить тоже не рекомендуется?

Старый кошелек

Если в вашем доме зачем-то хранится старый кошелек, несите его на помойку без сожалений. Иначе рискуете считать рубли от зарплаты до зарплаты. Кстати, по этой же причине как можно скорее избавляться от мелочи и всевозможных чеков. В противном случае в вашем кошельке много денег не будет никогда. Ну или будут, но в виде монеток.

Потрепанный веник

Материального благополучия не стоит ждать и в том случае, если вы пользуетесь истрепанным веником. Старого "помощника по хозяйству" нужно утилизировать, заменив на нового. Иначе все ваши непосильным трудом заработанные денежки будут попросту "выметаться" из дома. Кстати, пылесосов и прочей техники для уборки дома это тоже касается. Их надо регулярно чистить, приводить в порядок и периодически менять.

Старые фотографии

Речь идет о портретах умерших родственников. Такие фотографии не стоит оставлять на видном месте: заключенные в рамки и поставленные на полки они обладают не слишком хорошей энергетикой. Это может негативно сказаться на здоровье и эмоциональном фоне людей, живущих в доме. Уберите снимки в альбом.

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