Точный гороскоп на среду

Звезды гороскопа подсказывают, что известная поговорка "своя рубашка ближе к телу" сегодня будет особенно актуальной. Каких бы поступков и шагов не требовала ситуация, большинство людей будут руководствоваться в первую очередь своими личными интересами и лишь в десятую - такими словами, как "долг", "обязанность", "профессионализм". Звезды советуют смириться с этим фактом: заставить кого-то сделать что-то вопреки желанию сегодня практически невозможно. Зато вполне возможно сделать так, чтобы это желание возникло. Так что если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ.

Овен

Сегодня звезды гороскопа если к чему-то и склоняют Овна, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать его до самого вечера. Если Овен не найдет в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет, не принеся ничего особенного. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашечку крепкого кофе. Ну, а если не поможет - тут уж ничего не поделаешь!

Телец

День у Тельца обещает складываться на редкость удачно, любые дела в его руках будут спориться. Телец способен удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Иными словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки. Сегодня вам по плечу взяться за действительно большие дела!

Близнецы

Звезды гороскопа щедро наполняют Близнецов спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений. Если же Близнецы желают чего-то большего, чем просто нормально провести день, то здесь все зависит от их инициативности. Можно, к примеру, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если сегодня у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за полученный позитив.

Рак

У Рака день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений он предпочтет развлекаться дома, лежа на своем любимом диване. Что же касается домашних забот (в том числе и срочных), то их Раку захочется отложить на какое-то время. И зря, потому что сегодня эти дела не отняли бы у него слишком много сил. А вот "какое-то время" может так никогда и не наступить.

Лев

Сегодняшний день у Льва обещает пройти интересно и с немалой пользой! Если не сидеть сложа руки, сегодня Лев может сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит его в этот день, не сможет ему помешать. Она проявится лишь в том, что Лев будет способен быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.

Дева

Лучшим решением для Девы будет отдых и релаксация (естественно, по возможности). И забудьте о тех, кто призывает к отдыху активному! Сегодня только мягкий диван или на худой конец уютное кресло. А из всех развлечений лучшими будут зомбоящик и любимая книга. Что же касается активного отдыха, то для него у Девы еще будет время в другие дни.

Весы

Любые начинания Весов обещают быть очень успешными! Быть может, их будет удивлять инертность окружающих, но Весы сумеют найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями. Однако особенно хорошо будут удаваться сегодня Весам те дела, которые зависят от их личной инициативы и энергичности. Ну а что касается инертности окружающих, то и Бог с ней, конкурентов будет меньше.

Скорпион

Сегодня лучшее, что может сделать Скорпион, - это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах ему будет сложно, а вот порисовать или написать что-нибудь - пожалуйста. При этом тягу к творчеству вполне можно совместить с чем-нибудь полезным. Например, заняться дизайном собственной квартиры, а заодно и сделать уборку в доме.

Стрелец

В голову Стрельцу может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Идеи эти будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. Вообще сегодня у Стрельца будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Причем интуиция обретет такую же четкость, как и обычное мышление.

Козерог

У Козерога день перекладывания бумажек - ничем другим ему заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Козерога будет получаться виртуозно! По этой причине лучшее, что может сделать сегодня Козерог, - это не спорить со звездами, а использовать день для того, чтобы без лишней спешки навести порядок в своей личной бухгалтерии, счетах и прочих бумажных делах.

Водолей

Лучшим решением для Водолея будет посвятить день какому-то из своих хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное,сегодня Водолею будет совсем уж сложно. А вот в делах, вызывающих у него живой интерес, результаты обещают быть потрясающими! Так что выбор у Водолея сегодня небогат: либо уснуть за важными, но скучными делами, либо потратить день на то, что ему действительно нравится.

Рыбы

Врагам и недоброжелателям Рыб можно только посочувствовать! Все кто в этот день стоят у Рыб на пути, рискуют понести большие потери. Сегодняизобретательность Рыб способна здорово помочь им не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками максимально эффективным и при этом далеко не самым гуманным способом.

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