Загадочные рыбы-слизняки найдены на дне Тихого океана - ВИДЕО

На дне Тихого океана ученые нашли три новых загадочных вида рыб-слизняков. Международная экспедиция изучала Атакамский желоб на глубине восьми километров, сообщили ученые Ньюкаслского университета, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Рыбы таким образом прячутся от хищников, которые не обитают на такой глубине из-за недостатка света, огромного давления и низкой температуры.

Тела рыб эволюционировали и стали прозрачными.

Все они имеют разные цвета: голубой, фиолетовый и розовый.

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